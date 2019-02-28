28 февраля. Mossovetinfo.ru – Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Коломенском районе Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья.
Сообщается, что самолет упал на дачный участок в СНТ «Отдых». При падении самолет повредил дом.
В результате аварии погибли пилот и пассажир самолета. На земле никто не пострадал.
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