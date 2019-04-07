7 апреля. Mossovetinfo.ru – По факту гибели двух человек в результате пожара в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Пожар произошел в ночь на 7 апреля в квартире одного из жилых домов по Кропоткинскому переулку. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела мужчины и женщины.



По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.