11 марта. Mossovetinfo.ru – В результате падения башенного крана на северо-востоке Москвы пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Кран упал в ходе работ по реконструкции здания НИИ «Приборостроения» на Проспекте Мира. Один из пострадавших в состоянии средней тяжести был госпитализирован в НИИ имени Склифософского. Второму пострадавшему помощь оказали на месте, госпитализация ему не понадобилась.
Причиной падения крана по предварительным данным стал обрыв троса противовеса. К ликвидации последствий аварии привлекались 22 сотрудника экстренных служб и 6 единиц техники.
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