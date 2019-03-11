11 марта. Mossovetinfo.ru – В результате падения башенного крана на северо-востоке Москвы пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Кран упал в ходе работ по реконструкции здания НИИ «Приборостроения» на Проспекте Мира. Один из пострадавших в состоянии средней тяжести был госпитализирован в НИИ имени Склифософского. Второму пострадавшему помощь оказали на месте, госпитализация ему не понадобилась.



Причиной падения крана по предварительным данным стал обрыв троса противовеса. К ликвидации последствий аварии привлекались 22 сотрудника экстренных служб и 6 единиц техники.