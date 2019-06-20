20 июня. Mossovetinfo.ru – Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного такси на северо-западе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк ГИБДД.



Авария произошла на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристской. Столкнулись три автомобиля, в том числе маршрутное такси.



О состоянии пострадавших не сообщается, обстоятельства аварии уточняются.