20 июня. Mossovetinfo.ru – Два человека пострадали в аварии с участием маршрутного такси на северо-западе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный главк ГИБДД.
Авария произошла на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристской. Столкнулись три автомобиля, в том числе маршрутное такси.
О состоянии пострадавших не сообщается, обстоятельства аварии уточняются.
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