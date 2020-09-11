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Происшествия     11.09.2020 15:53

Два человека пострадали в результате обрушения потолка в квартире в центре Москвы

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Теги:  происшествия  обрушение 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - В центре Москвы, в доме 1917 года постройки, обрушился потолок в квартире, пострадали два человека, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Потолок обрушился в квартире дома в Печатниковом переулке, на последнем, четвертом этаже, в ходе ремонта кровли здания. Пострадали рабочий, который проводил ремонт, и девушка, проживавшая в квартире. В крыше здания образовалась дыра прямо в квартиру, площадью примерно в 4 квадратных метра.

Обстоятельства инцидента сообщаются.


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Карта места

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Теги: 
происшествия  обрушение 

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