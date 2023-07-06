Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в подмосковной Истре

8 июля — Mossovetinfo.ru — Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в СНТ в деревне Зенькино г.о. (городском округе) Истра во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.



"Примерно в 14.00 в СНТ "Луна-2", расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоеме были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения с признаками утопления", - говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что один мальчик упал воду, а второй бросился его спасать, однако оба ребенка не смогли спастись и утонули.