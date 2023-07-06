Другие материалы
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Происшествия
08.07.2023, 15:36
Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в подмосковной Истре
8 июля — Mossovetinfo.ru — Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в СНТ в деревне Зенькино г.о...
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Происшествия
06.07.2023, 21:45
Пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен
6 июля — Mossovetinfo.ru — Пожар на площади более 100 кв. м в центре Москвы в здании ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверск...
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Происшествия
06.07.2023, 17:38
Шесть сотрудников Ozon с менингококковой инфекцией находятся в больнице - Минздрав региона
6 июля — Mossovetinfo.ru — Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, госпитали...