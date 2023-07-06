 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     08.07.2023 15:36

Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в подмосковной Истре

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Истра  городской округ  Зенькино  СНТ Луна-2  ЧП  прокуратура  дети  пожарный водоем  утонули 

8 июля — Mossovetinfo.ru — Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в СНТ в деревне Зенькино г.о. (городском округе) Истра во время рыбалки, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

"Примерно в 14.00 в СНТ "Луна-2", расположенном в деревне Зенькино городского округа Истра, в пожарном водоеме были обнаружены тела двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения с признаками утопления", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что один мальчик упал воду, а второй бросился его спасать, однако оба ребенка не смогли спастись и утонули.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Истра  городской округ  Зенькино  СНТ Луна-2  ЧП  прокуратура  дети  пожарный водоем  утонули 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:45 Другое МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС

15:36 Происшествия Два мальчика 2015 и 2017 годов рождения утонули в пожарном водоеме в подмосковной Истре

10:11 В России ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

18:39 Город (Москва и область) Все документы на регистрацию кандидатов на выборы мэра Москвы подали пять человек - Мосгоризбирком

10:50 Общество Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь

Актуальные материалы

07:06 Город (Москва и область) В Новой Москве сбили два беспилотника - ТАСС и «РИА Новости»

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru