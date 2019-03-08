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Происшествия     08.03.2019 12:12

Два пассажира такси погибли в результате ДТП в Москве, водитель был пьян

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Теги:  такси 

8 марта. Mossovetinfo.ru – Два пассажира такси погибли в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

Авария произошла утром 8 марта на Братиславской улице напротив дома 33. Автомобиль врезался в столб.

В результате столкновения женщина погибла на месте, мужчина был госпитализирован, но позже скончался от полученных травм. Водитель автомобиля такси был в состоянии алкогольного опьянения.


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Теги: 
такси 

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