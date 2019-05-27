27 мая. Mossovetinfo.ru – Возле одного из причалов Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Сообщается, что столкнулись теплоходы «Александр Свирский» и «Тимирязев». Теплоходы получили незначительные повреждения, в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
Причиной столкновения стал сильный порыв ветра.
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