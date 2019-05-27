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Происшествия     27.05.2019 16:54

Два прогулочных теплохода столкнулись на Северном речном вокзале Москвы

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Теги:  Северный речной вокзал  теплоходы  столкновение 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Возле одного из причалов Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сообщается, что столкнулись теплоходы «Александр Свирский» и «Тимирязев». Теплоходы получили незначительные повреждения, в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Причиной столкновения стал сильный порыв ветра.


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Карта места

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Теги: 
Северный речной вокзал  теплоходы  столкновение 

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