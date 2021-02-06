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Происшествия     06.02.2021 15:36

Два ребенка погибли в результате пожара в ТиНАО - СМИ

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Теги:  ТИНАО  пожар 

6 февраля. Mossovetinfo.ru - Два человека погибли и 12 человек пострадали в результате пожара в жилом доме в ТиНАО днем 6 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс». По уточненным данным АГН «Москва», два ребенка погибли в машине скорой помощи.

По данным МЧС, сообщение о пожаре по адресу: п. Мосрентген, д.31 поступило в 13:44. Горела вещи и мебель в одной из квартир на втором этаже 9-ти этажного жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров.

В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации пожара спасено 5 человек.

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Теги: 
ТИНАО  пожар 

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