4 марта. Mossovetinfo.ru –Столкновение двух рейсовых автобусов произошло в районе станции метро «Выхино» на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.



Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал, движение в районе ДТП осуществляется в штатном режиме.



На месте происшествия работают инспекторы ДПС, обстоятельства аварии выясняются.