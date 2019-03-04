Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     04.03.2019 11:29

Два рейсовых автобуса столкнулись на юго-востоке Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  авария  автобусы 

4 марта. Mossovetinfo.ru –Столкновение двух рейсовых автобусов произошло в районе станции метро «Выхино» на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал, движение в районе ДТП осуществляется в штатном режиме.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, обстоятельства аварии выясняются.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  авария  автобусы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:29 Происшествия Два рейсовых автобуса столкнулись на юго-востоке Москвы

10:59 В России РЖД планирует создать единую онлайн-платформу по продаже билетов на поезда и автобусы

10:57 Город (Москва и область) Парковка в Москве станет бесплатной 8 и 9 марта

09:51 Происшествия Прокуратура Москвы возбудила 10 уголовных дел по фактам самостроя

09:32 Город (Москва и область) В Южном Бутове начали сносить жилой дом, расселенный по программе реновации

Актуальные материалы

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней

07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля

07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»

13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru