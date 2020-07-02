2 июля. Mossovetinfo.ru – Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 и самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates Airlines чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает telegram-канал 112.
Сообщается, что Airbus A320, следовавший из Ростова в Москву при наборе высоты едва не столкнулся с Boeing 777, который следовал из Осло в Дубай, с дозаправкой в Ростове-на-Дону. Курсы самолетов пересеклись, диспетчер не сразу заметил опасное сближение самолетов.
Диспетчеры попытались предупредить об опасности пилотов арабского лайнера, однако они приняли крики диспетчеров за фоновые переговоры. Затем диспетчеры отдали указание на немедленное снижение самолету авиакомпании S7. Пилоты Airbus A320 исполнили предписание, однако Система предотвращения опасного сближения (СПОС) зафиксировала, что между двумя самолетами было всего 150 метров – вдвое меньше допустимых значений.
В результате столкновения удалось избежать. Самолеты продолжили полеты по маршрутам. Действия диспетчеров проверит специальная комиссия.
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