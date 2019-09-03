3 сентября. Mossovetinfo.ru – Два самолета столкнулись крыльями в ходе буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



В результате инцидента никто не пострадал. Один самолет принадлежит компании «Аэрофлот», второй – компании Royal Flight.



Самолет Аэрофлота готовился выполнить рейс Москва – Пекин. Сейчас «Аэрофлот» готовит резервный борт для выполнения рейса. Самолет Royal Flight был без пассажиров.