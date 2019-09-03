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Происшествия     03.09.2019 17:13

Два самолета столкнулись крыльями во время буксировки в аэропорту Шереметьево

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Теги:  Шереметьево  Аэрофлот  авиапроисшествия 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Два самолета столкнулись крыльями в ходе буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В результате инцидента никто не пострадал. Один самолет принадлежит компании «Аэрофлот», второй – компании Royal Flight.

Самолет Аэрофлота готовился выполнить рейс Москва – Пекин. Сейчас «Аэрофлот» готовит резервный борт для выполнения рейса. Самолет Royal Flight был без пассажиров.


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Теги: 
Шереметьево  Аэрофлот  авиапроисшествия 

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