3 сентября. Mossovetinfo.ru – Два самолета столкнулись крыльями в ходе буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В результате инцидента никто не пострадал. Один самолет принадлежит компании «Аэрофлот», второй – компании Royal Flight.
Самолет Аэрофлота готовился выполнить рейс Москва – Пекин. Сейчас «Аэрофлот» готовит резервный борт для выполнения рейса. Самолет Royal Flight был без пассажиров.
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