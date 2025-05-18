Два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне

22 мая — Mossovetinfo.ru — Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне, когда они покидали музей после мероприятия. Несколько других сотрудников дипмиссии также получили ранения, сообщил телеканал CBS.

Подозреваемый в стрельбе с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне выкрикивал пропалестинский лозунг, когда его задерживали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.



Полиция Вашингтона американского округа Колумбия сообщила о задержании 30-летнего подозреваемого в стрельбе у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, сообщает AP.



Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал инцидент «отвратительным актом антисемитского терроризма», сообщает агентство Associated Press (AP).



Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил соболезнования семьям погибших дипломатов и назвал стрельбу в Вашингтоне у еврейского музея «основанной на антисемитизме». «Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США», - написал Трамп.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить меры безопасности во всех дипломатических миссиях его страны после убийства двух израильских дипломатов в Вашингтоне, «а также безопасность представителей государства», сообщила канцелярия главы правительства.