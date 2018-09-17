17 сентября. Mossovetinfo.ru – Две женщины погибли в результате аварии в районе 82-го километра МКАД, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
Женщина 1972 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля Kia Rio, врезалась во временные дорожные знаков, которые были выставлены перед автомобилем КАМАЗ на одной из полос движения. Отмечается, что выставленные знаки были оснащены включенными проблесковыми маячками и импульсной стрелкой.
Управлявшая автомобилем женщина в результате столкновения погибла на месте. Ее пассажирка – женщина 1951 года рождения – получила многочисленные травмы и скончалась в автомобиле скорой помощи.
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