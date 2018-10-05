5 октября. Mossovetinfo.ru – Двенадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате крупного ДТП в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте аварии.



Установлено, что в Калининском районе области автобус столкнулся с микроавтобусом.



Для эвакуации пострадавших на место аварии отправлен вертолет Ми-8. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.