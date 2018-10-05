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Происшествия     05.10.2018 08:47

Двенадцать человек погибли в результате крупного ДТП в Тверской области

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Теги:  ДТП  авария  гибель 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Двенадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате крупного ДТП в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте аварии.

Установлено, что в Калининском районе области автобус столкнулся с микроавтобусом.

Для эвакуации пострадавших на место аварии отправлен вертолет Ми-8. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.


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Теги: 
ДТП  авария  гибель 

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