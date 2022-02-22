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Происшествия     22.02.2022 10:38

Движение на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в график - дептранс

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Теги:  метро  график 

22 февраля. Mossovetinfo.ru - Движение на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком, - говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Интервалы движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличили для проверки состава.

Состав с пассажирами остановился из-за технической неисправности на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро утром во вторник

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Карта места

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Теги: 
метро  график 

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