Движение на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в график - дептранс

22 февраля. Mossovetinfo.ru - Движение на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком, - говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Интервалы движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличили для проверки состава.



Состав с пассажирами остановился из-за технической неисправности на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро утром во вторник