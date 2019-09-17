17 сентября, Mossovetinfo.ru – Движение транспорта по проспекту Вернадского в сторону центра полностью перекрыто в результате ДТП, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Сообщается, что авария произошла в районе дома № 111. На месте аварии работают оперативные службы. Водителей просят выбирать пути объезда.
Обновлено в 14:03. Движение в районе аварии восстановлено.
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