17 сентября, Mossovetinfo.ru – Движение транспорта по проспекту Вернадского в сторону центра полностью перекрыто в результате ДТП, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Сообщается, что авария произошла в районе дома № 111. На месте аварии работают оперативные службы. Водителей просят выбирать пути объезда.



Обновлено в 14:03. Движение в районе аварии восстановлено.