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Происшествия     07.03.2019 09:45

Двое американских граждан задержаны в Новороссийске

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Теги:  США  Новороссийск  задержание 

7 марта. Mossovetinfo.ru – В Новороссийске задержаны двое американских граждан, эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России и в посольстве США, сообщает РИА Новости.

При этом, в МИД РФ отметили, что конкретные вопросы по поводу задержания двух американцев надо задавать правоохранительным органам.

Приморский районный суд Новороссийская признал американских граждан виновными в административном правонарушении: «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».

Сообщается также, что двое задержанных американцев являются добровольцами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – американской религиозной организации мормонского толка.


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Теги: 
США  Новороссийск  задержание 

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