7 марта. Mossovetinfo.ru – В Новороссийске задержаны двое американских граждан, эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России и в посольстве США, сообщает РИА Новости.
При этом, в МИД РФ отметили, что конкретные вопросы по поводу задержания двух американцев надо задавать правоохранительным органам.
Приморский районный суд Новороссийская признал американских граждан виновными в административном правонарушении: «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».
Сообщается также, что двое задержанных американцев являются добровольцами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – американской религиозной организации мормонского толка.
10:04 Город (Москва и область) Участок новой линии метро соединит станции «ЗИЛ» МЦК и «Кленовый бульвар» БКЛ
09:45 Происшествия Двое американских граждан задержаны в Новороссийске
09:04 Город (Москва и область) В парках Москвы 8 марта женщинам подарят тюльпаны
08:44 Город (Москва и область) Более 17 тысяч учащихся пополнили карты москвича через приложение «Метро Москвы»
08:34 Город (Москва и область) Сервис онлайн-записи детей к врачу стал проще
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней