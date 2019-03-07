7 марта. Mossovetinfo.ru – В Новороссийске задержаны двое американских граждан, эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России и в посольстве США, сообщает РИА Новости.



При этом, в МИД РФ отметили, что конкретные вопросы по поводу задержания двух американцев надо задавать правоохранительным органам.



Приморский районный суд Новороссийская признал американских граждан виновными в административном правонарушении: «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне».



Сообщается также, что двое задержанных американцев являются добровольцами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – американской религиозной организации мормонского толка.