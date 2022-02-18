Двое пассажиров напали на сотрудников полиции в московском метро

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении двух молодых людей, которые вечером 17 февраля 2022 года на станции «Тульская» московского метро применили силу к представителям власти после предложения проследовать в комнату полиции для установления личности.



По данным следствия, один из подозреваемых начал толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции, а второй, - умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся.



Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте преступления, второй мужчина позднее был также задержан.