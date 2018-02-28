Двое пожарных погибли при спасении людей в жилом доме на севере Москвы

28 февраля /Mossovetinfo.ru/. На севере Москвы «в ходе тушения пожара, при проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению погибли двое пожарных», - сообщает МЧС Москвы.



«Были спасены 4 человека, из них 3 детей», - сообщает МЧС.



Пожар происходил на 16-ом этаже 16-ти этажного жилого дома по адресу б-р. Матроса Железняка, дом 3, к.1 (САО, Коптево) .