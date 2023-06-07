Двое взрослых и два ребенка погибли из-за пожара в Орехово-Зуево

12 июня — Mossovetinfo.ru — Двое взрослых и два ребенка шести лет погибли при пожаре в частном доме в в дер. Яковлево Орехово-Зуевского городского округа. Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, — сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Московской области.



По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, по результатам проверки будen назначен комплекс экспертиз, пожарно-техническая экспертиза.

В пресс-службе ГУМЧС России по Московской области сообщили, пожар был локализован в 2.12 на площади 35 квадратов, открытое горение было ликвидировано в 3.11.



Обстоятельства пожара в частном жилом доме в Орехово-Зуевском городском округе контролирует городская прокуратура, — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По предварительной информации "сегодня в дер. Яковлево Орехово-Зуевского городского округа после ликвидации пожара в деревянном частном доме обнаружены тела двоих женщин и двоих детей шести лет", — говорится в сообщении.