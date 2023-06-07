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Происшествия
12.06.2023, 08:38
Двое взрослых и два ребенка погибли из-за пожара в Орехово-Зуево
12 июня — Mossovetinfo.ru — Двое взрослых и два ребенка шести лет погибли при пожаре в частном доме в в дер. Яковлево О...
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Происшествия
09.06.2023, 08:55
Мальчик погиб в Москве, упав с седьмого этажа, обвинение предъявлено няне
9 июня — Mossovetinfo.ru — Следствие предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности няне трехлетнего м...
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Происшествия
07.06.2023, 15:00
Погиб мальчик 2013 года рождения на юго-западе Москвы где в жилом доме произошло возгорание
7 июня — Mossovetinfo.ru — 7 июня 2023 года в многоквартирном жилом доме, расположенном по Ленинскому проспекту в город...