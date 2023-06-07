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Происшествия     12.06.2023 08:38

Двое взрослых и два ребенка погибли из-за пожара в Орехово-Зуево

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Теги:  Орехово-Зуево  Яковлево  пожар  погибшие 

12 июня — Mossovetinfo.ru — Двое взрослых и два ребенка шести лет погибли при пожаре в частном доме в в дер. Яковлево Орехово-Зуевского городского округа. Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек из-за пожара в подмосковном Орехово-Зуево, — сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Московской области.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, по результатам проверки будen назначен комплекс экспертиз, пожарно-техническая экспертиза.
В пресс-службе ГУМЧС России по Московской области сообщили, пожар был локализован в 2.12 на площади 35 квадратов, открытое горение было ликвидировано в 3.11.

Обстоятельства пожара в частном жилом доме в Орехово-Зуевском городском округе контролирует городская прокуратура, — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По предварительной информации "сегодня в дер. Яковлево Орехово-Зуевского городского округа после ликвидации пожара в деревянном частном доме обнаружены тела двоих женщин и двоих детей шести лет", — говорится в сообщении.

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Теги: 
Орехово-Зуево  Яковлево  пожар  погибшие 

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