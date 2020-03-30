30 марта. Mossovetinfo.ru – Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлено обвинение в хищении средств молодежных организаций, подконтрольных партии, сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено в августе 2018 года.
По делу были допрошены более 20 свидетелей, проведены две судебно-бухгалтерские экспертизы, истребованы выписки движения денежных средств по счетам. Двое обвиняемых настаивали на проведении очной ставки с сыном Владимира Жириновского - депутатом Госдумы Игорем Лебедевым. По их словам, якобы похищенные средства они тратили по указаниям Лебедева. Однако сам Лебедев от очных ставок отказался.
Дело было направлено в прокуратуру, однако из-за пробелов в расследовании дело было возвращено на доследование. В начале марта дело было передано из следственного управления МВД в ГСУ СК РФ по городу Москве.
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