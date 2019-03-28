28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сообщается, что Ишаев задержан в рамках расследования уголовного дела по злоупотреблениям в лесной отрасли.
Кроме того, в рамках расследования этого дела в администрации Хабаровского края проводятся обыски.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы. В 2009 году он подал в отставку с поста губернатора, после чего был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 года занял должность советника компании «Роснефть» в ранге вице-президента. В компании Ишаев координировал проекты на Дальнем Востоке.
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