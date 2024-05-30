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Происшествия     17.07.2024 16:01

Экс министр Правительства Москвы Кибовский задержан по обвинению в получении взяток

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Теги:  Кибовский  взятка  следствие  задержание  правительство Москвы  культура  Москомнаследие 

17 июля — Mossovetinfo.ru — Экс министр Правительства Москвы Александр Кибовский, возглавлявший в 2015 — 2023 годах московский департамент культуры, задержан по обвинению в получении взяток, сообщил в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в телеграм представитель СК России С. Петренко.

«ГСУ СК России по г.Москве задержан бывший министр Правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский.

Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

27 сентября 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин, после проведенных выборов мэра, подписал указ о назначении правительства столицы. На новый срок полномочий мэра руководителем Департамента культуры, вместо Александра Кибовского, был назначен Алексей Фурсин ранее возглавлявший департамент предпринимательства и инновационного развития города.

С 24 октября 2023 года Кибовский был советник Аппарата Мэра и Правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации.

В правительстве Москвы Александр Кибовский работал с ноября 2010 года и до 2015 года был руководителем департамента культурного наследия (Москомнаследие).

Как сообщало в 2018 году ИА «Моссовет», бывший директор Государственного бюджетного учреждения культуры Москвы «Театр «Центр драматургии и режиссуры» Дмитрий Палагута получил срок за мошенничество. К реальному сроку также приговорен его заместитель - Елена Максимова. Об этом сообщили в московской прокуратуре. Как неоднократно сообщали СМИ, в период работы Палагулы руководителем театра неоднократные, в том числе коллективные, обращения сотрудников театра к главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому оставались без ответа.

В 2016 году вице-мэр Москвы Леонид Печатников, после серии резонансных увольнений руководителей музеев и культурных учреждений в структуре Департамента культуры, запретил руководителю департамента Александру Кибовскому самостоятельно принимать кадровые решения. Серия увольнений директоров столичных музеев руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским вызвала недовольство и в обществе, и у вице-мэра Леонида Печатникова, который курирует социальную сферу в столичном правительстве.

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Теги: 
Кибовский  взятка  следствие  задержание  правительство Москвы  культура  Москомнаследие 

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