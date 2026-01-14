 
Происшествия     20.01.2026 22:43

Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к семи годам колонии

20 января — Mossovetinfo.ru — Московским гарнизонным военным судом вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю директора Росгвардии генерал-лейтенанту Милейко С.И. и руководителю ООО «Спецшвейснаб» гражданину РФ Шальнову И.В., осуществившим хищение в составе организованной группы бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных Росгвардии на закупку вещевого имущества. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (Управление ФСБ России по ФСВНГ).

«В период с 2018 по 2020 гг. Милейко С.И. и Шальнов И.В. организовали преступную схему хищения бюджетных средств при заключении Росгвардией госконтрактов на поставку для нужд ведомства форменного обмундирования. Указанные лица для осуществления закупки военной формы привлекли аффилированных юридических лиц, в результате чего, цена контрактов завышена на 30%. Ущерб государству составил 388 млн рублей», - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Управление ФСБ России по ФСВНГ. На основании представленных результатов ОРД Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере».

Фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы в колонии общего режима: Милейко С.И. –сроком на 7 лет, Шальнов И.В. – сроком на 6,5 лет .

Также Милейко С.И. лишен звания генерал-лейтенанта запаса.

Также судом частично удовлетворен гражданский иск Росгвардии о возмещении ущерба, причиненного совершенным преступлением: с осужденных в солидарном порядке взыскано 251 831 126 рублей, отмечается в сообщении.

