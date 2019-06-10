10 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты не наши следов наркотиков на контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста Ивана Голунова, сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу правозащитной организации «Агора», адвокаты которой защищают журналиста, Павла Чикова.
Отсутствие следов наркотиков на контрольных смывах с рук и срезах ногтей Голунова подтвердил также главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. В доказательство своих слов он предъявил копию экспертного заключения.
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В субботу, 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию и прокуратуре в задержании журналиста.
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