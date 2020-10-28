28 октября. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину в районе платформы Яуза на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.



Сообщается, что по предварительной информации мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте и попал под электропоезд, следовавший по маршруту Москва - Мытищи. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью.



На месте происшествия работает полиция, обстоятельства случившегося выясняются.