15 мая. Mossovetinfo.ru – Электричка наехала на легковой автомобиль на переезде в районе станции Бекасово-Сортировочная в поселении Киевское в ТиНАО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.



Сообщается, что за рулем автомобиля была девушка, она нарушила правила дорожного движения и пыталась проехать переезд перед электропоездом. В результате аварии она была заблокирована в автомобиле в бессознательном состоянии.



В настоящее время спасатели извлекли девушку из автомобиля и передали ее наряду скорой помощи.