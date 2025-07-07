Есть погибший, 10 человек пострадали не пожаре в жилом доме в Москве на Мытной улице

23 июля — Mossovetinfo.ru — Столичный СК проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на юге Москвы сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.



Предварительно установлено, что 23 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной, произошло возгорание. В результате есть погибший, 10 человек пострадали.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия.



Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на ул. Мытная, сообщает прокуратура Москы в своем телеграм-канале.



«В результате есть погибший и пострадавшие.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - отмечается в сообщении прокуратуры.



ГУ МЧС России по г.Москве ночью в своем телеграм-канале с места пожара сообщило, что

«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на 4 этаже жилого дома.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений 3 человека выпрыгнули из окна 4 этажа – они находятся в скорой.

На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек».



Дополнительно ГУ МЧС России по г.Москве сообщило, что «пожар локализован на площади 100 квадратных метров; в ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры, был обнаружен погибший; пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали 10 человек».



Фото: прокуратура Москвы