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Происшествия
23.07.2025, 07:50
Есть погибший, 10 человек пострадали не пожаре в жилом доме в Москве на Мытной улице
23 июля — Mossovetinfo.ru — Столичный СК проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на юге Москвы ...
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Происшествия
11.07.2025, 19:38
Приговор бывшим сотрудникам военного представительства Минобороны России, причастным к хищению продукции военного назначения вступил в силу - УФСБ
11 июля — Mossovetinfo.ru — 10 июля 2025 года вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников военного п...
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Происшествия
07.07.2025, 16:41
Следователи работают на месте самоубийства Старовойта, уволенного утром с поста главы Минтранса
7 июля — Mossovetinfo.ru — Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта, уволенного президенто...