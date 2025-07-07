 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     23.07.2025 07:50

Есть погибший, 10 человек пострадали не пожаре в жилом доме в Москве на Мытной улице

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Мытная  жилой дом  пожар  погибший  пострадавшие  следствие  прокуратура  МЧС 

23 июля — Mossovetinfo.ru — Столичный СК проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на юге Москвы сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

Предварительно установлено, что 23 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной, произошло возгорание. В результате есть погибший, 10 человек пострадали.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на ул. Мытная, сообщает прокуратура Москы в своем телеграм-канале.

«В результате есть погибший и пострадавшие.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - отмечается в сообщении прокуратуры.

ГУ МЧС России по г.Москве ночью в своем телеграм-канале с места пожара сообщило, что
«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на 4 этаже жилого дома.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений 3 человека выпрыгнули из окна 4 этажа – они находятся в скорой.
На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.
Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек».

Дополнительно ГУ МЧС России по г.Москве сообщило, что «пожар локализован на площади 100 квадратных метров; в ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры, был обнаружен погибший; пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали 10 человек».

Фото: прокуратура Москвы


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Мытная  жилой дом  пожар  погибший  пострадавшие  следствие  прокуратура  МЧС 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:34 Другое В возрасте 76 лет умер основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн

07:50 Происшествия Есть погибший, 10 человек пострадали не пожаре в жилом доме в Москве на Мытной улице

07:35 В России РСТ: Расписание теплоходов на Волге изменится из-за аварии на Городецком гидроузле

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

11:47 Общество 22 июля умерла Председатель Верховного Суда России Ирина Подносова

Актуальные материалы

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

09:16 Мнения Весь «морально и физически устаревший жилфонд» в Москве ждет реновация

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru