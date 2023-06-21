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26.06.2023, 12:08
Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже - РИА
26 июня — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина о призывах и организации вооруженного мяте...
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23.06.2023, 13:18
В Москве хирурги спасли проглотившего 15 магнитных шариков двухлетнего мальчика
23 июня — Mossovetinfo.ru — Врачи в московской больнице Сперанского спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 15 ...
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21.06.2023, 18:55
Об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС – доклад главы МЧС
21 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 21 июня по видеосвязи провёл совещание с членами Правител...