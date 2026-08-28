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Происшествия
16.09.2026, 10:42
ФАС РФ выявила «дорожный картель» более чем на 8,7 млрд руб
16 сентября — Mossovetinfo.ru — Выявлен «дорожный картель» на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили в Федеральна...
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Происшествия
31.08.2026, 11:07
Отсутствия внешнего снабжения ЗАЭС вызывает серьёзную озабоченность» - глава «Росатома»
31 августа — Mossovetinfo.ru — Ситуация на Запорожской АЭС, которая 11 суток остаётся без внешнего электроснабжения, ...
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Происшествия
28.08.2026, 09:01
БПЛА попал в магазин в Павловском Посаде и повреждена поликлиника - губернатор
28 августа — Mossovetinfo.ru — Утром, 28 августа, во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «...