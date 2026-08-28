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Происшествия     16.09.2026 10:42

ФАС РФ выявила «дорожный картель» более чем на 8,7 млрд руб

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Теги:  ФАС  законодательство  нарушение  картель  дело 

16 сентября — Mossovetinfo.ru — Выявлен «дорожный картель» на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили в Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Признаки сговора служба выявила в том числе с использованием ГИС «Антикартель».

В ФАС сообщили, что действия компаний привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных цен контрактов составляет 8 745 844 818 рублей.

«В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП», - заключили в службе.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Техстройконтракт», «Дорэнергострой», «Дорсервис», «Дормеханизация», «Виастрой», «Битумикс», «ДЭП № 19» и «ДЭП № 12».

Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах «на выполнение работ по ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог» на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края.


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Теги: 
ФАС  законодательство  нарушение  картель  дело 

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