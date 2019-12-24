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Происшествия     24.12.2019 14:54

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков получил 2,5 года колонии заочно

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Теги:  суд  Болотное дело  приговор 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова к 2,5 года колонии общего режима заочно.

При этом, суд учел время, проведенное Бученковым в СИЗО и под домашним арестом в ходе следствия и постановил исключить его из розыска.

Бученков был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в ходе массовых беспорядков в Москве в мае 2012 года. Обвинение потребовало для него 8 лет заключения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бученков покинул Россию и находится в одной из стран Евросоюза.

6 мая 2012 года в Москве прошли согласованные с властями шествие и митинг оппозиции, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В ходе беспорядков было задержано около 400 человек, десятки человек пострадали. Признанные виновными в беспорядках и нападениях на полицейских получили различные сроки заключения – от условных, до 4 лет колонии.


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Теги: 
суд  Болотное дело  приговор 

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