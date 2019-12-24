24 декабря. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова к 2,5 года колонии общего режима заочно.



При этом, суд учел время, проведенное Бученковым в СИЗО и под домашним арестом в ходе следствия и постановил исключить его из розыска.



Бученков был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти в ходе массовых беспорядков в Москве в мае 2012 года. Обвинение потребовало для него 8 лет заключения.



Ранее в СМИ появилась информация, что Бученков покинул Россию и находится в одной из стран Евросоюза.



6 мая 2012 года в Москве прошли согласованные с властями шествие и митинг оппозиции, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В ходе беспорядков было задержано около 400 человек, десятки человек пострадали. Признанные виновными в беспорядках и нападениях на полицейских получили различные сроки заключения – от условных, до 4 лет колонии.