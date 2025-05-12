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Происшествия     19.05.2025 08:59

Фигуранту уголовного дела за убийство арендодателя в Москве топором и расчленение тела предъявлено обвинение

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Теги:  убийство  расчленение  квартира  завладение  Москва  Дмитровское шоссе  СК  прокуратура  расследование  уголовное дело  полиция 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Фигуранту уголовного дела за убийство арендодателя в Москве топором и расчленение тела предъявлено обвинение, - сообщает прокуратура Москвы.

«Ранее судимый обвиняемый показал, что совершил убийство поскольку хотел завладеть квартирой потерпевшего.

Он арендовал комнату в квартире на Дмитровском ш., принадлежащей потерпевшему 1977 г.р.

15 мая он взял топор, зашел в комнату, где находился хозяин, держа орудие убийства за спиной, подошел к потерпевшему и нанес ему множественные удары топором».

16 мая он приобрел болгарку и диски для резьбы по металлу, которой расчленил труп. А 17 мая «купил большие сумки, в которые положил останки, убрался в квартире, устно договорился с водите такси о поездке, в процессе которой выбрасывал сумки», - сообщает прокуратура.

Накануне, 18 мая, ГУВД Москвы сообщило, что «В вечернее время 17 мая в дежурную часть Отдела МВД России по району Южное Медведково поступило сообщение через службу «02» об обнаружении сумки с находящимися в ней фрагментами тела человека. Незамедлительно к поиску преступника подключились сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции, УВД по СВАО, и коллеги из Московского уголовного розыска, которые в ходе оперативно- розыскных мероприятий установили машину, на которой подозреваемый привез данную сумку, и через несколько часов задержали предполагаемого убийцу на Казанском вокзале».

В ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу

Подозреваемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В августе 2020 года сообщалось, что шестилетний мальчик был найден в квартире вместе с мертвой матерью, расчлененное тело которой обнаружили в квартире на юге Москвы. Тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, обнаружили днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару. Возбуждено дело об убийстве. В квартире находился супруг женщины.

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Теги: 
убийство  расчленение  квартира  завладение  Москва  Дмитровское шоссе  СК  прокуратура  расследование  уголовное дело  полиция 

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