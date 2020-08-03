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Происшествия     03.08.2020 16:04

ФСБ изъято 179 единиц оружия и пресечена деятельность 22 подпольных мастерских - видео

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Теги:  ФСБ  МВД  оружие  боеприпасы  незаконный оборот 

3 августа, Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщали в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Также в официальном сообщении пресс-службы УФСБ отмечается, что "в результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами, огнестрельного оружия", "около 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80000 патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ)" .

В ходе мероприятий правоохранительных органов "пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в т. ч. 3D принтерами и станками с ЧПУ".

В прикрепленном файле - кадры оперативной видеосъемки с мест задержания лиц, причастных к незаконному обороту оружия. Предоставлены пресс-службой УФСБ России по городу Москве и Московской области.


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Теги: 
ФСБ  МВД  оружие  боеприпасы  незаконный оборот 

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