Происшествия 02.02.2021, 12:27 ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах России

2 февраля. Mossovetinfo.ru – ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Сообщ...

Происшествия 01.02.2021, 15:38 В Подмосковье обнаружено тело капитана ФСБ с пулевыми ранениями

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Тело капитана ФСБ с пулевыми ранениями было обнаружено в Подмосковье, в доме его приятеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ...