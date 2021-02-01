Другие материалы
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Происшествия
02.02.2021, 12:27
ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах России
2 февраля. Mossovetinfo.ru – ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Сообщ...
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Происшествия
02.02.2021, 10:14
Один человек погиб в ДТП с участием пяти машин на Кутузовском проспекте
2 февраля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД. Сообщается,...
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Происшествия
01.02.2021, 15:38
В Подмосковье обнаружено тело капитана ФСБ с пулевыми ранениями
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Тело капитана ФСБ с пулевыми ранениями было обнаружено в Подмосковье, в доме его приятеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ...