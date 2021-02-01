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Происшествия     02.02.2021 12:27

ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах России

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Теги:  ФСБ  оружие  задержание 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что подпольные мастерские были выявлены в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, а также Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

В ходе обысков было изъято около 200 единиц оружия: более 100 пистолетов и револьверов, десятки винтовок и карабинов, три пулемета, снайперская винтовка «Винторез», пехотный миномет и 45-миллиметровая пушка. Также изъяты гранаты, минометные мины, более 26 тысяч патронов и около 35 килограммов взрывчатых веществ.

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Теги: 
ФСБ  оружие  задержание 

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