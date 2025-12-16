 
Происшествия     18.12.2025 08:51

ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка для теракта в Волгодонске

18 декабря — Mossovetinfo.ru — ФСБ показала видео уничтожения бомбы, которую 16-летняя девушка хотела передать чиновнику в Волгодонске. На распространённом видео показано, как сапёр в защитном костюме с соблюдением всех мер предосторожности подносит заряд к рюкзаку с взрывным устройством, после чего рюкзак уничтожают.

Р анее ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске россиянки 2009 года рождения, которая собиралась передать рюкзак с взрывным устройством (10 кг в тротиловом эквиваленте и поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей) чиновнику в городской администрации.

Девушка пояснила, что примерно месяц назад она стала жертвой интернет-мошенников.

Девушку, собиравшуюся передать бомбу чиновнику в Волгодонске, рассказала, что ее мошенники убедили в том, что в рюкзаке, который она ему понесёт, деньги и прослушка для чиновника, который разглашает данные и берёт взятки, следует из видео, опубликованного ФСБ.

Кураторы девушки дали ей задание дать чиновнику взятку, чтобы в этот момент его связал ОМОН.

Также мошенники убедили её в том, что она разглашает данные, а также в том, что к разглашению данных жителей Ростовской области и Волгодонска причастен некий депутат.

По указанию мошенников девушку убедили приехать в парк Юность и забрать рюкзак якобы с деньгами и прослушкой, - рассказала девушка в видеоролике.

Накануне официальный представитель НАК Андрей Пржездомский на брифинге в пресс-центре медиагруппы Россия сегодня призвал без слов бросать трубку при звонках незнакомцев.

Если вам позвонили или вы получили каким-то другим способом информацию от незнакомого вам абонента, положите трубку. Не искушайте судьбу, положите трубку, даже не пытайтесь общаться, - сказал Пржездомский.

Если же общение состоялось и вызвало настороженность, надо немедленно обратиться в правоохранительные органы – в ФСБ, МВД, отметил он.

Обращайтесь, не откладывая в долгий ящик. Потому что упреждающий шаг может не только обезопасить вас, но и удержать людей рядом с вами от опрометчивых действий и предупредить преступления, - подчеркнул Пржездомский

