ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба безопасности предотвратила во Владивостоке подготовку теракта, который собирался совершить один из местных неонацистов, сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.



Сообщается, что был задержан лидер неонацистской организации «Правые Приморья». Молодой человек 2000 года рождения собирался произвести теракт с помощью самодельного взрывного устройства. Своей целью задержанный ставил оказать давление на органы государственной власти, чтобы изменить решения в сфере миграционной политики.



По адресу проживания неонациста были обнаружены компоненты для производства взрывчатки, инструкции по ее изготовлению, холодное оружие, а также устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».