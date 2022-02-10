ФСБ задержала 14 участников сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях

10 февраля. Mossovetinfo.ru - В регионах России задержаны 14 участников сватнговых интернет-сообществ, причастных к распространению в конце 2021 - начале 2022 годов в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании. Розыск остальных лиц продолжается, сообщает ФСБ России.



В сообщении отмечается, что организаторами и администраторами этих сообществ являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., проходящий обучение в Киеве, а также его подельники.



Справка: “Сватинг” – новый термин, описывающий преступление, в ходе которого хулиганы по телефону или с помощью компьютера создают ситуацию, в которой по тревоге поднимается спецназ, подразделения быстрого реагирования, – SWAT.