ФСБ задержан гражданин Узбекистана причастный к убийству Кириллова И.А.и Поликарпова И.В.

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 г.р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в г. Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И.А., 1970 г.р., и его помощник - майор Поликарпов И.В., 1983 г.р. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности Российской Федерации.



Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию прибыл в г. Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова И.А. Для наблюдения за адресом проживания военнослужащего он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, съемка с которой транслировалась организаторам в онлайн режиме в г. Днепр (Украина).



После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено им в действие.



За совершение убийства российского военнослужащего гражданину Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза.



Задержанный передан в Следственный комитет Российской Федерации для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение ВВ или ВУ), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ.



По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание.



Также подозреваемый в убийстве Кириллова И.А.и Поликарпова И.В. гражданин Узбекистана подтвердил, что совершил теракт из-за денег и европейского паспорта. Об этом он рассказал на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Почему я это сделал? Мне предлагали 100 тыс. долларов и европейский паспорт», - сказал он.