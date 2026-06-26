ФСБ: задержаны члены межнациональной ОПГ за организацию незаконной миграции в нескольких регионах РФ

10 июля — Mossovetinfo.ru — Члены межнациональной преступной группы задержаны за организацию незаконной миграции на территории нескольких регионов РФ, сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу.



«УФСБ России по городу Москве и Московской области в результате совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации канала незаконной миграции.



Установлено, четверо иностранцев, проживающих в Сахалинской области и гражданин Российской Федерации – житель г. Москвы (все – выходцы

из центральноазиатских республик), действуя сообща, за денежное вознаграждение изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами государственной границы Российской Федерации.



В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно находиться в России и продлевать сроки своего пребывания», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий вскрыты схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность задержанных носила массовый характер, - отмечается в сообщении.



Также сообщается, что «следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты уголовного дела заключены под стражу».



Также сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что из РФ депортировали 14,6 тыс. мигрантов в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».



Волк добавила, что также выявлено и привлечено к административной ответственности 10,4 тыс. недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев.



«Принято решений о неразрешении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тыс. иностранных граждан. Возбуждено две тысячи уголовных дел в сфере миграции, установлено 301 лицо, находящееся в розыске», - сообщила представитель МВД.



Первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026» проведен в России под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности в июне этого года МВД России совместно с ФСБ и Росфинмониторингом. Цели операции заключаются в противодействии незаконной миграции, пресечении деятельности международных и межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным промыслом, а также установлении лиц, находящихся в розыске, в том числе межгосударственном.