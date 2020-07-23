23 июля. Mossovetinfo.ru – Футболист Дмитрий Тарасов, выступающий за казанский «Рубин», напился во время полета из Казани в Москву, сообщает telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на пользователей социальных сетей.



Сообщается, что футболист был пьян уже во время полета и вел себя неадекватно, а у выхода из аэропорта Тарасова встречали друзья, сразу налившие ему алкоголь. При этом Тарасов кричал на пассажиров, чтобы они не сминали его поведение.