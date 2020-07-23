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Происшествия     23.07.2020 14:01

Футболист Дмитрий Тарасов напился во время полета из Казани в Москву

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Теги:  Дмитрий Тарасов  происшествия  алкоголь  футбол 

23 июля. Mossovetinfo.ru – Футболист Дмитрий Тарасов, выступающий за казанский «Рубин», напился во время полета из Казани в Москву, сообщает telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на пользователей социальных сетей.

Сообщается, что футболист был пьян уже во время полета и вел себя неадекватно, а у выхода из аэропорта Тарасова встречали друзья, сразу налившие ему алкоголь. При этом Тарасов кричал на пассажиров, чтобы они не сминали его поведение.


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Карта места

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Теги: 
Дмитрий Тарасов  происшествия  алкоголь  футбол 

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