19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд Красносельского района Москвы на 4 месяца лишил водительских прав футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева.



10 апреля на Краснопрудной улице Аяз Гулиев проехал на красный свет и на пешеходном переходе задел машиной одного из пешеходов. А затем вступил с ним в конфликт. В результате конфликта у пешехода (гражданина США Майкла Коу Джона Эли) оказался сломан нос. Позднее Гулиев и Коул провели встречу в присутствии адвоката и урегулировали конфликт.



Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали Гулиева и изъяли у него водительские права.