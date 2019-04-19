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Происшествия     19.04.2019 15:44

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев лишен водительских прав на 4 месяца

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Теги:  Аяз Гулиев  суд  водительские права  Спартак  лишение прав 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мировой суд Красносельского района Москвы на 4 месяца лишил водительских прав футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева.

10 апреля на Краснопрудной улице Аяз Гулиев проехал на красный свет и на пешеходном переходе задел машиной одного из пешеходов. А затем вступил с ним в конфликт. В результате конфликта у пешехода (гражданина США Майкла Коу Джона Эли) оказался сломан нос. Позднее Гулиев и Коул провели встречу в присутствии адвоката и урегулировали конфликт.

Прибывшие на место происшествия сотрудники задержали Гулиева и изъяли у него водительские права.


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Теги: 
Аяз Гулиев  суд  водительские права  Спартак  лишение прав 

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