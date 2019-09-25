25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали генерал-майора центрального аппарата МВД Мельникова по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что Мельников курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу, а также является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка.



В чем суть предъявленных Мельникову обвинений не сообщается. Следствие попросило заключить Мельникова под стражу на 2 месяца. В тоже время прокуратура попросила отложить заседание суда по избранию меры пресечения на двое суток. В настоящее время судья удалился в совещательную комнату.