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Происшествия     25.09.2019 17:33

Генерал МВД Мельников задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

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Теги:  МВД  задержание  мошенничество 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали генерал-майора центрального аппарата МВД Мельникова по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Мельников курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу, а также является первым заместителем начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка.

В чем суть предъявленных Мельникову обвинений не сообщается. Следствие попросило заключить Мельникова под стражу на 2 месяца. В тоже время прокуратура попросила отложить заседание суда по избранию меры пресечения на двое суток. В настоящее время судья удалился в совещательную комнату.


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Теги: 
МВД  задержание  мошенничество 

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