Другие материалы
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Происшествия
25.09.2019, 17:33
Генерал МВД Мельников задержан в Москве по подозрению в мошенничестве
25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали генерал-майора центрального аппарата МВД Мельникова по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости. Сообщается, что Мельников ку...
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Происшествия
25.09.2019, 16:15
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы приговорил Дениса Чуприкова к 3 годам колонии за похищение картины Архипа Куинджи «"Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Чуприко...
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Происшествия
25.09.2019, 15:12
Суд продлил меры пресечения двум участникам несанкционированных акций в Москве
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы продлил до 27 декабря меры пресечения двум участникам несанкционированных акций в Москве Егору Жукову и Самарридину Раджабову. Раджабов обв...