28 февраля. Mossovetinfo.ru – Генерал-полковника в отставке, бывшего заместителя министра промышленности Александра Бриндикова избили в центре Москвы после дорожного конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером в среду, 27 февраля. Бриндиков на своем автомобиле подъехал к одному из зданий на Малой Никитской улице. Другой автомобиль перегородил ему дорогу. Бриндиков просигналил, с просьбой пропустить его машину, однако водитель второй машины в ответ на это вышел из машины вместе с пассажиром и напал на генерала. Нападавшие избили Бриндикова, после чего скрылись. В результате нападения генерал получил черепно-мозговую травму, ушибы головы и лица и был госпитализирован.
Полиция проводит проверку по факту случившегося и ведет розыск нападавших.
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