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Происшествия     13.04.2023 14:08

Генпрокуратурой России инициирована проверка визуальных материалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего

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Теги:  Генпрокуратура  СВО  материалы  проверка  контроль 

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть", - отмечается в сообщении.

Указанные материал в целях оценки достоверности и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки, ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накануне отвечая на вопрос по данным материалам, появившимся в соцсетях, скозал, что необходимо проверить, это ужасные кадры.

"Затем это может стать поводом для того, чтобы это проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого. Но прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", — сказал Песков.

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Теги: 
Генпрокуратура  СВО  материалы  проверка  контроль 

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