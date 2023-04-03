Генпрокуратурой России инициирована проверка визуальных материалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



"На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть", - отмечается в сообщении.



Указанные материал в целях оценки достоверности и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки, ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, накануне отвечая на вопрос по данным материалам, появившимся в соцсетях, скозал, что необходимо проверить, это ужасные кадры.



"Затем это может стать поводом для того, чтобы это проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого. Но прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки", — сказал Песков.