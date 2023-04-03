Другие материалы
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Происшествия
13.04.2023, 14:08
Генпрокуратурой России инициирована проверка визуальных материалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего
13 апреля. Mossovetinfo.ru - Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга сети «Интернет» обнару...
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Происшествия
07.04.2023, 21:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы
7 апреля. Mossovetinfo.ru - Завершено расследование по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда города Мо...
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Происшествия
03.04.2023, 11:33
СКР сообщил о задержании Дарьи Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе
3 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к преступлению по делу о взрыве в пе...