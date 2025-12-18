 
Гибель начальника управления Генштаба ВС РФ Сарварова является страшным убийством - Песков

Теги:  Сарваров  гибель  Песков 

22 декабря — Mossovetinfo.ru — Гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, произошедшая в понедельник на Ясеневой улице в Москве, является страшным убийством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, естественно, страшное убийство, это покушение, и специальные службы будут вести расследование и будут делать то, что должны делать в этой ситуации», - сказал Песков в эфире телеканала RT.

По данным СК, утром в понедельник на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

В 2015-2016 годах он выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016-го назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ.

