2 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава московского отделения партии «Единая Россия», член президиума генсовета партии, заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией, сообщает ТАСС.



Исковое заявление зарегистрировано в Симоновском районном суде Москвы и направлено для рассмотрения к судье Елене Армяшиной.



О сути иска не сообщается, дата рассмотрения также пока не назначена.