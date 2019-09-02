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Происшествия     02.09.2019 11:45

Глава московского отделения «Единой России» Метельский подал иск к Навальному и ФБК

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Теги:  Навальный  иск  суд 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава московского отделения партии «Единая Россия», член президиума генсовета партии, заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией, сообщает ТАСС.

Исковое заявление зарегистрировано в Симоновском районном суде Москвы и направлено для рассмотрения к судье Елене Армяшиной.

О сути иска не сообщается, дата рассмотрения также пока не назначена.


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Теги: 
Навальный  иск  суд 

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