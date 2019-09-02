Другие материалы
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Происшествия
02.09.2019, 11:45
Глава московского отделения «Единой России» Метельский подал иск к Навальному и ФБК
2 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава московского отделения партии «Единая Россия», член президиума генсовета партии, заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск о защите чести и ...
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Происшествия
02.09.2019, 09:10
Станция «Шаболовская» утром 2 сентября временно работала только на выход
2 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция «Шаболовская» Калужско-Рижской линии утром в понедельник, 2 сентября временно была закрыта для входа пассажиров и работала только на выход, сообщается в микроб...
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Происшествия
02.09.2019, 08:40
Сбой произошел утром 2 сентября на салатовой ветке метро
2 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в понедельник, 2 сентября, на южном участке Люблинско-Дмитровской линии. Интервалы были увеличены для осмотра инфраструктуры. «При малейшем...