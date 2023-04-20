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Происшествия     27.04.2023 07:44

Глава СК поручил проверить информацию о деятельности в столице подставной юридической компании

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Теги:  право  юристы  мошенники  СК  проверка 

27 апреля, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованную в СМИ информацию о мошенничестве в отношении жителей столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России поручил провести процессуальную проверку по ситуации с мошенничеством в отношении жителей столицы. В эфире федерального канала сообщалось, что в Москве оказывает услуги юридическая компания, которая собирает с клиентов деньги за не оказанные услуги. Сотрудники организации убеждают людей, что могут быстро помочь в решении сложных ситуаций, и берут внушительные предоплаты. После этого отношения с клиентами заканчиваются. Также указывается, что многие услуги не входят в компетенцию лжеюристов, так как находятся в юрисдикции нотариата. Озвучено, что проверочные мероприятия проводятся органами внутренних дел, однако компания так и продолжает существовать», - говорится в сообщении.

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Теги: 
право  юристы  мошенники  СК  проверка 

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