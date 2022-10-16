Глава СК России поручил представить доклад по факту ненадлежащего оказания услуг в многоквартирных домах в Москве

15 октября, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК), генерал юстиции Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович поручил представить доклад по факту ненадлежащего оказания услуг в многоквартирных домах в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Ход проверки о которой поручено доложить руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.



"В новостном эфире на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жители сразу нескольких районов Москвы недовольны качеством предоставляемых услуг в многоквартирных домах. Сообщается о некачественном проведении работ по капитальному ремонту жилых домов в районе Коптево и Головинском районе.

Отмечается, что в домах осыпается штукатурка, протекают трубы и нет электричества, кроме того уточняется, что акты выполненных работ подделаны", - отмечается в сообщении.



По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована проверка, "следователями выясняются все обстоятельства происшествия".