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Происшествия     16.10.2022 12:11

Глава СК России поручил представить доклад по факту ненадлежащего оказания услуг в многоквартирных домах в Москве

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Теги:  Москва  капремонт  происшествие  качество  акты  Бастрыкин  поручение 

15 октября, Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК), генерал юстиции Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович поручил представить доклад по факту ненадлежащего оказания услуг в многоквартирных домах в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Ход проверки о которой поручено доложить руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

"В новостном эфире на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жители сразу нескольких районов Москвы недовольны качеством предоставляемых услуг в многоквартирных домах. Сообщается о некачественном проведении работ по капитальному ремонту жилых домов в районе Коптево и Головинском районе.
Отмечается, что в домах осыпается штукатурка, протекают трубы и нет электричества, кроме того уточняется, что акты выполненных работ подделаны", - отмечается в сообщении.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована проверка, "следователями выясняются все обстоятельства происшествия".

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Теги: 
Москва  капремонт  происшествие  качество  акты  Бастрыкин  поручение 

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