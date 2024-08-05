Главу Сергиево-Посадского городского округа Акулова задержали по подозрению в коррупции

10 августа — Mossovetinfo.ru — Главу Сергиево-Посадского городского округа Московской области Дмитрия Акулова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.



По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава округа регулярно получал взятки от руководителя МБУ «МФЦ Сергиево-Посадского г.о.» на общую сумму не менее 15 млн рублей. Также выяснилось, что руководитель МФЦ фиктивно трудоустроила пятерых сотрудников и получала за них зарплату, начисленную в размере более 15 млн рублей.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в получении взятки, также задержан глава местного МФЦ, ее подозревают в даче взятки и мошенничестве с подозреваемыми проведены следственные действия. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте главы округа, а руководитель МФЦ уже заключена под стражу.