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Происшествия
10.08.2024, 15:47
Главу Сергиево-Посадского городского округа Акулова задержали по подозрению в коррупции
10 августа — Mossovetinfo.ru — Главу Сергиево-Посадского городского округа Московской области Дмитрия Акулова заде...
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Происшествия
10.08.2024, 11:02
Экс-замглавы «Москонцерта» Шатковского арестовали по делу о взятке
10 августа — Mossovetinfo.ru — Савеловский суд Москвы арестовал до 25 сентября 2024 года бывшего заместителя гендирект...
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Происшествия
05.08.2024, 10:46
Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве
5 августа — Mossovetinfo.ru — Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве, соо...